Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk defa aort diseksiyonu ameliyatı yapıldı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde aort damarındaki yırtılmayı gidermek amacıyla yapılan ve tip 1 aort diseksiyonu ismi verilen operasyon Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk kez gerçekleştirildi.

İlçe Hastanesinde bir ilk kez böyle bir operasyona imza atıldığını ifade eden Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Şenveli “Hastanemizde ilkleri yaşamanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Bizlerin mesai arkadaşlarımız ile birlikte tüm gayretimiz, artık bu tür rahatsızlıklarda hasta sevklerinin de önüne geçmek istiyoruz. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Çok riskli olan bu ameliyatı gerçekleştiren hocalarımız ile birlikte tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, başarılar temenni ediyorum” diye konuştu. Operasyon, Öğr. Üyesi Duygu Durmaz, Op.Dr.Halil Berkan Özpak ve Kalp Damar Cerrahisi Prof. Dr. Hayrettin Tekümit tarafından gerçekleştirildi. 8 saat süren operasyon sonrasında 59 yaşındaki Mustafa Eriklili sağlığına kavuştu

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