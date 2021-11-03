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Edremit Belediyesi zeytin hasadına başladı Edremit Belediyesi birinci elden tüketiciye ulaştırıyor

İHA

Edremit Belediyesi zeytin hasadına başladı Edremit Belediyesi birinci elden tüketiciye ulaştırıyor

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan Edremit ilçesinde yeni zeytin hasat dönemi telaşı yaşanıyor. Edremit Belediyesi’de birinci elden tüketici ile buluşturmak üzere kendi zeytinlerini topluyor.
Edremit Belediyesi kendi mülkiyetinde ki zeytinliklerde zeytin hasadına başladı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın 2019 yılında göreve başlamasından sonra kendi ürününü kendisi hasat ederek üreticiye sunan Edremit Belediyesi bünyesinde ki Tarımsal İşler Müdürlüğü ilçenin değişik yerlerinde ki zeytinliklerde hasada devam ediyor.
Edremit Belediyesi 20212022 üretim döneminde 156 700 bin kilogram zeytini ağaç üzerinde satarken yaklaşık 110 bin kilogram zeytini kendisi hasat ederek elde edilen zeytinyağlarını birinci elden tüketiciye ulaştıracak.
Edremit Belediyesi, kendi ürettiği zeytinyağlarının satışını, İşletme İştirakler Müdürlüğü üzerinden kurduğu kurum içi işletmeyle bu yıl ilk kez perakende olarak gerçekleştirdi. Edremit Belediyesi Tarımsal İşler Müdürü İbrahim Atış, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: Başkan Selman Hasan Arslan’ın talimatları doğrultusunda belediye zeytinliklerinin belediye personeli tarafından işlendiğini ifade etti.
Atış, “Elde edeceğimiz yağları bu sene İşletme İştirakler bünyesinde kurulmuş olan, kurum içi işletme sayesinde pazarlama şansı bulduk. Zeytinyağlarımızı şimdi perakende olarak halkımızla buluşturduk. Elde edeceğimiz zeytinyağlarımızı İşletme İştirakler Müdürlüğümüze veriyoruz. Onlar ambalajlama şeklinde tek tip değil, 1 litrelik şişe, 2 litrelik ve 5 litrelik teneke ambalajlarda belediye markasıyla satışa sunuyor. Kentimiz meydanında ki satış noktasından ve internet üzerinden ülkemizin ve dünyanın her yerine Edremit zeytinyağını ulaştırıyoruz” dedi.

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