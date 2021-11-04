Hastane çalışanlarından 3 bin kişilik lokma hayrı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi büro elemanları tarafından 3 bin kişilik lokma hayrı düzenlendi.

Hastane önünde öğle saatlerinde başlayan lokma hayrına vatandaşlar ve Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencileri büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 saat süren lokma hayrında 3 bin kişiye lokma dağıtıldı. Büro elemanlarının lokma hayrı sırasında zaman zaman uzun kuyruklar oluşurken hayır etkinliği vatandaşlardan takdir topladı. Hastane büro çalışanları vatandaşların hayır duasını aldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.