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EMARÇEB’den Kılıçdaroğlu’na ziyaret Kılıçdaroğlu’na çevre faaliyetlerini anlattılar

İHA

EMARÇEB’den Kılıçdaroğlu’na ziyaret Kılıçdaroğlu’na çevre faaliyetlerini anlattılar

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği (EMARÇEB) başkanlığını da yürüten Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, birlik encümen üyeleri ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Birliğin çevre alanında yürüttüğü çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.
Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Başkanı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Birlik Başkan Vekili ÇanakkaleKüçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Birlik Encümen Üyesi EdirneUzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.
CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ziyarette Başkan Arslan, birlik çalışmaları ve özellikle birliğin çevre alanında ki mücadelesi ile bilgilendirmede bulundu.
Başkan Arslan, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada; “Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği olarak, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu Genel Merkez’deki makamında ziyaret ederek birlik çalışmalarımız hakkında bilgilendirmede bulunduk. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na Birlik Başkanı olarak şahsım, Birlik Başkanvekilimiz Cengiz Balkan, Encümen Üyemiz Özlem Becan ve birliğimize üye tüm belediyeler adına yakın ilgi ve destekleri nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

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