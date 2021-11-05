Minibüsün çarptığı servis midibüsü devrildi: 11 öğrenci yaralı

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Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir)(DHA)BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde minibüsün çarptığı servis midibüsünün devrildiği kazada 11 öğrenci yaralandı.

Kaza, Bandırma ilçesi kırsal Külefi Mahallesi'nde meydana geldi. Zafer A. idaresindeki 10 NA 793 plakalı minibüs, öğrencileri taşıyan Nihat K.'nin kullandığı 10 S 10122 plakalı servis midibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan servis aracındaki 11 öğrenci hafif yaralandı. Ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Bandırma Cumhuriyet Savcılığı, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bigadiç Tufan DALGIÇ

2021-11-05 12:30:22



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