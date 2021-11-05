Balıkesir'de korkutan deprem Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Balıkesir Bigadiç'te 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 13.19'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin 3,7 büyüklüğünde ve 8.1 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

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