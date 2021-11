Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Balıkesir Üniversitesinde yapılacak tören için şehre geldi. Balıkesir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi ile Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi'nin açılışını yapan TBMM Başkanı Şentop, hukuk öğrencilerine de bölümün açılış dersini verdi. Öğrencilere kitap okuması yönünde telkinde bulunan Şentop, şair Ahmet Haşim'in kitaplarını önerdi. Şentop ayrıca, Türkiye'ye yapılan eleştirileri de haksız gördüğünü belirterek, "Türkiye'nin fikri her zaman bugünkü sınırlarımızdan, bugünkü Türkiye'den daha büyüktür" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Balıkesir Üniversitesini ziyaret etti. Üniversitede bulunan Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi, Kongre ve Kültür Merkezi ile Hukuk Fakültesi'nin açılış törenine katılan Şentop, ilk ders programına da katılarak hukuk öğrencileri ile bir araya geldi.

Açılış töreninde konuşan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, üniversite ile Balıkesir arasındaki en büyük köprünün üniversite hastanesi olduğunu belirterek konuşmasına başladı. Kuş, "Acil Servisimizi, yoğun bakım ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerimizin açılışını sağladık. Hastanemizdeki öğretim üyesi sayısını 2 katına, asistan doktor sayımızı 3 katına, hemşire, yardımcı sağlık personeli ve diğer personel sayımızı da 3 katına ulaştırdık. Şimdiki hedefimiz, hastanemizin fiziki olarak büyümesini sağlamak olacaktır. Mevcut hastanemize ilave olarak 100 yataklı ek hastane binamızın ihalesi 2022 yılı başında yapılacak ve fiziki büyümeye de start vermiş olacağız" dedi.

Kuş ayrıca, tarımsal ve hayvansal üretime de büyük önem verdiklerini belirterek, "Öğrencilerimiz, teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitime katılarak hem kendilerini geliştiriyor hem de üretime katkıda bulunuyorlar" dedi.

Hukuk Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise, akademisyen olarak Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde uzun yıllar görev yaptığını belirterek, bulundukları şehrin avantajları olduğunu dile getirdi. Şentop, "Balıkesir bizim tarihimizin önemli şehirlerinden biri. Osmanlı Devletinin ilk kurulduğu yıllardan önemli merkezlerden biri. İstiklal Savaşımızda, Milli Mücadele'de en önemli ilk harekete geçen şehirlerimizden biri. Kuvayi Milliye ruhunun meskun olduğu şehirlerimizden biri. Balıkesir çok büyük şehirlerin dezavantajlarını sıkıntılarını yaşatmayan bir büyükşehir. Bu bakımdan burada avantajlar var ama dezavantajlar az. Üniversite hayatı bakımından bence üniversite hayatını değerlendirebilecek kıymetlendirebilecek imkanları olan bir şehir" dedi.

Türkiye'de üniversitelerde büyük aşamalar kaydedildiğini söyleyen Şentop, "Bugün Türkiye'de 131'i devlet üniversitesi, 78'i de vakıf üniversitesi olmak üzere 209 üniversite var. Üniversitelerimizde 8 milyon 400 bin öğrencimiz var. Dünyada birçok ülke nüfusundan fazla bir nüfus var. Aynı şekilde ortaöğretimdeki öğrencilerimizi de dikkate alırsak 20 milyona yaklaşan bir nüfusla beraber Türkiye'nin nüfusunun 3'te 1'inden fazlası öğrenci. Bu aynı zamanda bizim nüfusumuzun genç oluşuna da işarettir. Tabi üniversitelerde çok büyük gelişmeler oldu. 24 Ocak 1993'te Marmara Üniversitesinde göreve başlamıştım. O tarihlerle bugünleri mukayese edecek olursak başta fizik mekanları olmak üzere üniversitelerimizde muazzam gelişmeler var. Farklı şehirlerimizi geziyorum, üniversitelerimize mutlaka uğruyorum. İşte bugün içinde bulunduğumuz, biraz sonra da açılışını yapacağımız bu salon, çok önemli, çok kıymetli birçok toplantıya ev sahipliği yapabilecek bir salon. Bunun gibi öğrencilerimizin sınıfları, amfileri de çok büyük imkanlarla geliştirildi" şeklinde konuştu.

Öğrencilere kitap okumaları konusunda da önerilerde bulunan TBMM Başkanı Şentop, "Hayatın her alanı, belki her anı ayrı bir imtihandır. Bir takım ilkelerimiz olursa ve sizin bir gün hayatınızın üstünde kıymetli, değerli idealleriniz olursa o zaman bu imtihanları vermekte daha başarılı olursunuz ve daha kolay verebilirsiniz imtihanları. İmtihanlar olmadan da tabi insanların kıymeti, değeri gerçek anlamda ortaya çıkmıyor. Yine okumanızı önereceğim. Önemli bizim yazarlarımızdan Ahmet Haşim. Sadece şair değildir Ahmet Haşim. Ahmet Haşim düz yazıları da vardır, özellikle fıkra türü yazılarını okuyun. O kitaplarını keyifle okuyabilirsiniz. Mesela bir tanesi Gurabahanei Laklakan başlıklı bir kitap. Laklakan leyler, Gurabahanei ise hasta garip leyleklerin tedavi edildiği, misafir edildiği yer" dedi.



"Türkiye'ye haksız eleştiriler yapılıyor"

Türkiye'nin çok büyük tesis gücüne sahip olduğunun altını çizen Şentop, ülkeyi zayıf ve güçsüz göstermeye yönelik yapılan eleştirilere de tepki gösterdi.

"Türkiye'nin fikri Türkiye'den daha büyüktür" diyen Şentop, "Bunu bilhassa yurt dışında çıktığımızda çok daha net görüyoruz. Türkiye bu bizim vatan coğrafyamızın sınırlarından, topraklarımızdan ibaret değil. Türkiye'nin o büyük ve çok geniş coğrafyalardaki tarihi birikimi ve bunun meydana getirmiş olduğu kültürel etkiler Türkiye'yi çok büyük tesis gücüne sahip bir devlet haline getiriyor. Türkiye ile ilgili genel olarak milletimizin özgüvenini zayıflatmaya yönelik eleştiriler, ülkeyi zayıf, güçsüz, çaresiz göstermeye yönelik eleştiriler yapanlara şöyle bir soru soruyorum. En son yurt dışına ne zaman çıktınız. Bu çok önemli bir soru. Ben Türkiye'nin bugünkü durumuyla ilgili ağır temelsiz eleştiriler yapanların çok uzun yıllardır Türkiye sınırları dışına çıkmadığını, Türkiye'ye sınırların dışından bakmadığını ve bunu görmediğini biliyorum. Onun için mutlaka, bilhassa siyasetçiler sık sık yurt dışına çıkın, tatil için, alışveriş için değil. Oradaki düşünce kuruluşları, akademisyenler, siyasetçiler, basın mensuplarıyla görüşmek suretiyle yurt dışına çıkmalarını ve yurt dışından Türkiye'yi bir görmelerini arzu ediyorum. Bunu yaptığınızda evimize, odamıza kapanarak Türkiye ile ilgili tahminler, değerlendirmeler yaptığımız kadar olmadığını, Türkiye'nin gerçekten dünyada saygın etkili güçlü bir ülke olduğunu göreceğinizi ifade etmek isterim. Bu bakımdan bizim kendimize çok büyük haksızlıklar yaptığımızı da bu tür eleştirilerle belirtmek istiyorum. Türkiye fikri her zaman bugünkü sınırlarımızdan, bugünkü Türkiye'den daha büyüktür, daha etkilidir. Tesir gücü çok yüksektir. Buna inanalım, kendimize milletimize tarihimize ve devletimize inanalım, güvenelim. Aslında gerçek manada özgüvenimizin de kaynağı ve temeli burada saklıdır" şeklinde konuştu.

Balıkesir Üniversitesindeki açılışa Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Pakize Mutlu Aydemir, Mustafa Canbey, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu katıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise yaptığı konuşma ile yeni kültür merkezinin ve kütüphanenin hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilere başarılar temenni etti. Törenin sonunda Rektör İlter Kuş tarafından, Meclis Başkanı Şentop'a fahri doktora unvanı verildi.

