TBMM Başkanı Şentop: Türkiye fikri, Türkiye'den daha büyüktür



Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Üniversitesi Hukuk Fakültesi açılış dersini veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin bugünkü durumu ile ilgili ağır, temelsiz eleştiriler yapanların ülkeye dışarıdan bakmadığını belirterek "Çok tekrarladığım bir sözdür; Türkiye fikri, Türkiye'den daha büyüktür. Bunun bir hafta yurt dışına çıktığımızda çok daha net görüyoruz. Türkiye; vatan coğrafyamızın sınırlarından, topraklarımızdan ibaret değil" dedi.

Balıkesir Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi ile Kongre ve Kültür Merkezi'nin açılışı için kente gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu yıl ilk kez öğrenci kabul eden hukuk fakültesinde de ders verdi.

Balıkesir Üniversitesi'nde düzenlenen törene AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Pakize Mutlu Aydemir, Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

'HUKUK YAŞADIĞIMIZ HAYATIN GÖRÜNMEYEN YÜZÜDÜR'

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ve Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın üniversite hakkındaki bilgilendirme konuşmalarının ardından hukuk profesörü olan TBMM Başkanı Şentop, kürsüye çıktı. Hukuk fakültesi açılış dersini veren Şentop, "Hukuk esasen bizim yaşadığımız hayatın görünmeyen yüzüdür. Bunu bir madeni paraya benzetecek olursak, madeni paranın tura kısmı yaşadığımız hayatın kendisidir. Onun arkası, yazı kısmı ise hukuktur. Çoğu zaman yaşadığımız hayatın bir yüzünü görüyoruz. Ancak madalyon ya da madeni para ters döndüğü zaman diğer yüzünü fark eder hala geliyoruz. İşte hukuk da böyle zamanlarda karşımıza çıkıyor. Aslında hayatın bizatihi kendisi olduğunu bize gösteriyor" dedi.

'HUKUK SADECE BİLİNÇLİ OLARAK TERCİH EDİLEBİLİR'

Hukuk öğretiminin zor olduğunu ve disiplin gerektirdiğini belirten Şentop "Öğrencilerimize de böyle bir dikkat içerisinde, disiplinli ve programlı çalışmalarını şimdiden tavsiye ediyorum. Daha sonra toparlamakta zorlanırsınız. Hukuk, bence sadece bilinçli olarak tercih edilebilir. Tesadüfen hukuk fakültesi öğrencisi olunmaz. İstisnası var mıdır, vardır ama istisna olanlar devam etmez zaten, bırakırlar. Hukuk ancak bilinçli olarak tercih edilir. Hukuku bilerek ve isteyerek tamamen kasıtlı olarak okuyabilirsiniz. Başka türlü hukuk okuyamazsınız, hukukçu olamazsınız. Ben başta hukuk fakültesi öğrencileri olmak üzere bütün öğrencilerimize tekrar başarılar diliyorum. İşte bu yıllarda yavaş yavaş hayata dair bakışınızı dünyaya dair bakışınızı çerçevelemeye başlıyorsunuz. Bir dünya görüşü, bir hayat anlayışı kurmaya, tesis etmeye başlıyorsunuz. Bunu okuyarak, kendinizi geliştirerek, büyüklerden başka tecrübelerden yararlanarak kurmanızda fayda var. Bunu sürdürmeniz önemli. Yine bu yaşlarda önemli olan şeylerden biri de idealidir. Gençlik yaşları aslında idealizm için kolaydır. Bazı sorumluluklarınız yok. Hayatınızda karşılaşacağınız trajediler yok. Birçok sorumluluk başkaları tarafından, en azından üniversiteyi bitirene kadar üstleniliyor. O bakımdan idealist olmak kolaydır. Ama buralardan güçlü temelleri olan bir idealizme sahip olursanız, sonraki yaşlarda da devam ettirebilirsiniz" diye konuştu.

'TÜRKİYE BÜYÜK TESİR GÜCÜNE SAHİP BİR ÜLKE'

TBMM Başkanı Şentop, şöyle devam etti:

"Çok tekrarladığım bir sözdür; Türkiye fikri, Türkiye'den daha büyüktür. Bunun bir hafta yurt dışına çıktığımızda çok daha net görüyoruz. Türkiye, vatan coğrafyamızın sınırlarından, topraklarımızdan ibaret değil. Türkiye'nin büyük ve çok geniş coğrafyalardaki tarihi birikimi, uzun yıllara sahip tarihi birikimi ve bunun meydana getirmiş olduğu kültürel etkiler, Türkiye'yi çok büyük tesir gücüne sahip bir ülke haline getiriyor. Türkiye ile ilgili genel olarak milletimizin öz güvenini zayıflatmaya yönelik eleştiriler, Türkiye'yi zayıf, güçsüz, çaresiz göstermeye yönelik eleştiriler yapanlara, ilk önce şöyle bir soru sorulsun diyorum; en son yurt dışına ne zaman çıktınız? Bu çok önemli bir soru. Türkiye'nin bugünkü durumu ile ilgili ağır, temelsiz eleştiriler yapanların, çok uzun yıllardır Türkiye sınırları dışına çıkmadığını, ülkeye sınırların dışından bakmadığını biliyorum. Onun için bilhassa siyasetçiler yurt dışına çıkıp tatil ya da alışveriş için değil; düşünce kuruluşları, akademisyenler, siyasetçiler, basın mensuplarıyla görüşmek suretiyle yurt dışına çıkmalarını ve yurt dışından Türkiye'yi görmelerini arzu ediyorum.

Bunu yaptığınızda Türkiye'yi gerçekten, şöyle evimize, odamıza kapanarak ülke ile ilgili tahminlerin, değerlendirmelerin yaptığımız kadar olmadığını, Türkiye'nin gerçekten dünyada saygın, etkili, güçlü bir ülke olduğunu göreceğimizi özellikle ifade etmek isterim. Bu bakımdan, bu tür eleştirilerle kendimize çok büyük haksızlıklar yaptığımızı ifade etmek isterim. Türkiye fikri, her zaman bugünkü sınırlarımızdan, daha büyüktür, daha etkilidir. Tesir gücü çok yüksektir. Buna inanalım. Kendimize, milletimize, tarihimize ve devletimize inanalım ve güvenelim. Aslında gerçek manada öz güvenimizin de kaynağı ve temelleri burada saklıdır."

FAHRİ DOKTORA VERİLDİ

Konuşmaların ardından Şentop'a, Balıkesir Üniversitesi Rektörü İlter Kuş tarafından cübbesi giydirilerek, fahri doktora beratı takdim edildi. Daha sonra protokol üyeleri kurdele kesip Balıkesir Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi ile Kongre ve Kültür Merkezi açılışını yaptı.DHA-Politika Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-11-05 16:46:34



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