Jandarma kades uygulamasını tanıttı.

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından Bandırma'nın Edincik Mahallesinde kades uygulaması tanıtımı yapıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca “Kadın Acil Destek (KADES)” Uygulamasının tanıtımı ve farkındalığının artırılmasına yönelik olarak; 05 Kasım 2021 tarihinde Bandırma ilçesi Edincik mahallesindeki semt pazarında kades bulunan vatandaşlarımıza; akıllı telefon kullanıcısı kadınların IOS ve Android marketlerden indirebileceği “Kadın Acil Destek (KADES) Uygulaması”nın; aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 112/155/156 Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edildiği bir uygulama olduğu hakkında bilgilendirme yapılarak vatandaşların telefonuna Kades uygulamasının indirilmesi sağlandı.

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