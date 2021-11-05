Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden İHA'ya 4 ödül Meclis Başkanı Şentop, gazetecilere ödül verdi

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Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) 60. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen geleneksel Hasan Basri Çantay Gazetecilik Ödülleri'nde İHA'ya 4 ödül birden verildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un şeref konuğu olarak katıldığı törende Balıkesir basınının duayenlerinin isimlerine de onur ödülleri verildi.



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