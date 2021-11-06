Narlı’ya sahil bandı

Erdek İlçesi kırsal Narlı Mahallesi’ne sahil bandı yapılacak.

Narlı Mahallesi Muda ve Karaçam mevki arasındaki yaklaşık 500600 metrelik alana sahil bandı için beton dökülecek. Çay bahçelerinin önünden başlayan ve yürüyüş yapılan sahil bandı uzamış olacak. Ardından çevre düzenlemesi yapılacak.

AK Parti Erdek İlçe Başkanı Musa Alioğlu ile Erdek Belediye Meclisi’nin AK Partili üyesi Orhan Narin, Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil bandı yapılacak bölgede incelemelerde bulunmak üzere Narlı Mahallesi’ni ziyaret etti.

Narlı Mahallesi ziyaretinde Mahalle Muhtarı Abdullah Dağtekin ile bir araya gelen AK Parti Erdek İlçe Başkanı Musa Alioğlu ile Erdek Belediye Meclisi’nin AK Partili üyesi Orhan Narin, sahil bandı yapılacak bölge yerinde incelendi.

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