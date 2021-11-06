Balıkesir'de fuhuş operasyonu (2)

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4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Balıkesir´in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, ilçenin turistik AkçaySarıkız Mahallesi'nde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan F.D., İ.T., M.A. ve Ş.A., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-11-06 20:06:39



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