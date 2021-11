Altıeylül, tiyatro dolu günler geçirdi Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı: "Mart ayında 1 hafta sürecek Tiyatro Günleri etkinlikleri gerçekleştireceğiz"

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde buluşan Ege Tiyatrolar Birliği, vatandaşlara 3 gün süren sanat dolu dakikalar geçirtti. Etkinliklerin kapanış töreninde konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, vatandaşlara sanat dolu müjdeler verdi.

Balıkesir'de bir araya gelen Ege Tiyatrolar Birliği, 3 gün süren etkinliklerini sonlandırdı. Törenlerin kapanış töreninde konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Belediye başkanı seçildikten sonra, eksiklikleri tespit ettik. Tesislerimizin çalışmalarını yaptık, açılışları ile gün saydık. Bu arada pandemi diye bir illet, dünyayı ve ülkemizi kasıp kavurduğu gibi bizi de sıkıntıya soktu. Bizde bu süreçte elimizdeki işleri toplamak için var gücümüzle çalıştık. Kültür Bakanımızın da katılımı ile Hasan Can Kültür Merkezi'ni açtık. Bu pandemi sürecinde kaybettiğimiz zaman ile ilgili ciddi çalışmalar yapmaya başladık. Bu çalışmaları yaparken, Altıeylül Belediyesi olarak kalite katacak ve önem verecek kişileri de ailemize kattık" dedi.

Başkan Avcı sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk gün kukla gösterisi yapıldı, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi ekibi 2,5 saatlik bir performans sergiledi. Dün akşamda Yüksel Bey, bizim bütün stresimizi alarak bizleri rahatlattı. Bizlerde Altıeylül Kent Sahnesi'nin kuruluşunu gerçekleştirmiş olduk. 100'ün üzerinde müracaat eden kursiyerimiz olacak. Bizde o arkadaşlarımızı yetiştirdikten sonra şehrimizi güzel etkinliklerle buluşturacağız. Özellikle köylerimizde gezici çocuk tiyatroları ile etkinlikler sunacağız. Mart ayı içinde 1 hafta sürecek Tiyatro Günleri etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Haziran'da Altıeylül Köy Tiyatro Festivali gerçekleştireceğiz. Bundan sonra her ay bir şehir tiyatrosunu ağırlayacağız. İnşallah şehrimiz için bu güzel memleketimiz için yorulmadan, emek sarf ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz"



Oyuncular memnun ayrıldı

Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler, ise Balıkesir'i şimdiden özlediklerini söyledi. Güler, "Bugünkü üyelerimizle birlikte 60 kişilik büyük bir aile olduk birlik olarak. Kocaman bir aileyiz. Bu ailenin en büyük sırrı siyaset üstü bir kurum olmuş olması. Her partiden belediye tiyatromuz var. Her düşünceden sanat yönetmenimiz var. Partiler vardır, var olacaklar, olmaya devam edecekler. Bu bizim için hayatımızın başka bir yerinde anlamlı ama sanatta önemsemiyoruz. Bizim mesleğimiz, insanı, insana insanla anlatmak. Biz 3 gündür insanca ağırlanıyoruz. Teşekkürler Altıeylül Belediyesi. Ağırlanmanın keyfini yaşamak da sanat biçimi. Biz 3 gündür güzel vakit geçirdik, şimdiden Balıkesir'i özlemeye başladık" dedi.

Törenin sonunda Başkan Avcı, oyunculara teşekkür plaketi sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.