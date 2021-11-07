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Balıkesirspor - Adanaspor maçının ardından Balıkesirspor Teknik sorumlusu İsmet Kamak: "Alınan kötü sonuçlardan da sorumlu benim" Adanaspor Teknik sorumlusu Sait Karafırtınalar: "2 maç üst üste kazandığımız için mutluyuz"

İHA

Balıkesirspor - Adanaspor maçının ardından Balıkesirspor Teknik sorumlusu İsmet Kamak: "Alınan kötü sonuçlardan da sorumlu benim" Adanaspor Teknik sorumlusu Sait Karafırtınalar: "2 maç üst üste kazandığımız için mutluyuz"

TFF 1. Lig’in 12. hafta müsabakasında Balıkesir ile Adanaspor karşılaştı. Müsabakayı deplasman takımı Adanaspor 21 kazanırken, maç sonu teknik adamlar maçı değerlendirdi.

Balıkesirspor Teknik Direktörü İsmet Kamak ise alınan mağlubiyetin tek sorumlusunun kendisi olduğunu söyledi. Kamak, ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek yönetim isterse ayrılabileceğini de sözlerine ekledi. Kamak, 21'lik Adanaspor yenilgisi sonrası şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bizim için önemli bir maçtı. Hafta içi çalışmalarımız o yönde yaptık. Taraftarın haklı olarak talebi oldu. Tüm sorumluluk bana aittir zaten. Ben elimden geleni yapıyorum ve Balıkesirspor'un iyi olması için yardımcılarımla beraber çalışıyoruz. bazı şeyleri çok çalışarak düzeltmeye gayret gösteriyoruz ama kolay değil. Takımın hem savunma hem hücum yönünü değiştirmeye çalışıyoruz. Bu oyuncu gurubunun hepsini tanıyorum. Alınan sonuçlardan da sorumlu benim. Her şeyi yapıyoruz. sonuç bu sonucu değiştiremiyoruz. Başkan ve yönetimimizle konuşuruz ne gerekiyorsa yaparız. Balıkesir önemli bir şehir futbol geçmişi ve gelenekleri olan bir şehir. Balıkesirspor'un bu durumda olması Balıkesirlileri üzüyordur. Şunları bilmeleri isterim onlar kadar bende üzülüyorum. Çünkü ben de buraya gelirken büyük hayal ve hedeflerim vardı. Kendim ile ilgili bireysel anlamda beklentilerim vardı. İyi bir başlangıç yapmayı ben de isterdim. Fakat yapabileceklerimizin en iyisini yaparak bu sonuca geldik. İyi mücadele edip kolay goller yiyoruz. Biz kaybettiğimiz topla gol yiyorduk bu haftada 2 tane duran toptan biri ofsayt mı bilmiyorum. Ezberi olmayan bir takım. Sezon öncesi çalışılmış, kamp yapılmış, bir durumda yok. Bazı arkadaşlar ben gelmeden 12 hafta önce transferin son günü gelen arkadaşlar var. Bu olumsuzlukların içinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunun sonucunda yine de sahada kötü sonuç çıkıyorsa kararları ben verdiğim için sorumlusu benim."

Adanaspor cephesi
Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, bu sezon ilk kez 2 maç üst üste kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. İyi bir çıkış yakaladıklarını ifade eden Karafırtınalar, Balıkesirspor maçı sonrası şunları dile getirdi:
"Öncelikle oyuncularımı kutluyorum. Dün saat 10'da çıktığımız yolculuk 15 saat sonra otele vardık. Onun ardından böyle zorlu bir maçı oynamak kolay bir şey değil. Oyuncularım fazlasıyla saygıyı hak ediyorlar. İyi mücadele ettiler iyi oynadıklarını düşünüyorlar. 85 dakika çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Skor çok daha farklı olabilirdi. Kale önünde geçen haftada aynı sıkıntıyı yaşadık bu haftada 21'den sonra net pozisyonlarımız var onarı değerlendirseydik çok daha rahat bitirebilirdik. rakibi ortak ettik. Bunlar futbolda var. Rakibinde bir reaksiyonunu bekliyorduk. Onu da son 5 dakikada gördük. daha dikkatli olmamız lazım. Maçın dakika ve skoruna göre oynamayı öğrenmemiz lazım. Öğreniyoruz da her geçen hafta. Geçen hafta 90. dakikada gol attık bu hafta son dakikaları savunma reaksiyonu gelişiyoruz. 2 maç üst üste kazandık bu sene ilk kez. uzun zamandır kazanmıyordu Adana takımı bu bizim için sevindirici. Oyuncularımı tebrik ediyorum camiaya hayırlı olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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