Balıkesirspor'da İsmet Kamak dönemi sona erdi

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü İsmet Kamak, görevinden istifa etti.

Art arda mağlubiyetler alan Balıkesirspor’da fatura teknik sorumlu İsmet Kamak'a kesildi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Kamak, ligin 12. hafta mücadelesinde bugün Adanaspor karşısında alınan 21'lik mağlubiyetin ardından yönetime istifasını sunduğu, yönetim kurulunun yaptığı değerlendirme sonrası Kamak'ın istifasının kabul edildiği belirtilerek, "İsmet Kamak ve ekibine takımımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyor kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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