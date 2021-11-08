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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de Atatürk resim ve sanat sergisi açılıyor

İHA

Balıkesir'de Atatürk resim ve sanat sergisi açılıyor

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk adına 10 Kasım tarihinde başlayıp, 12 Kasım tarihine kadar 'Balıkesir Atatürk'ü Anma Resim ve El Sanatları' sergisi açılıyor. Uluslararası açılacak sergiye 26 sanatçı 60 eser ile katılacak.
'Balıkesir Atatürk'ü Anma Resim ve El Sanatları' sergisi Sanat Dernekleri Platformu (SADER) bünyesinde kurulmuş olan Balıkesir Merkezli Marmara Güzel Sanatlar Derneği (MGSD) Önderliğinde Edirne Merkezli Trakya Ressamlar Derneği (TRED) ve Edirne Merkezli Uluslararası Ressam Dayanışması Derneği (URD)'nin katılımıyla hazırlandı. Sergi Uluslararası bir sergi olarak Balıkesirli vatandaşların beğenisine sunulacak.
10 Kasım günü açılacak olan sergi hakkında bilgi veren Marmara Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Cengiz Amiklioğlu, "Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir söyleminde "Sanatsız Kalmış Bir Milletin Hayat Damarlarından Biri Kopmuş Demektir’’ Diye buyurmuşlardır. Bu söylemin günümüzde ve geçmişimizde ne denli doğru olduğu hepimizin malumudur. Biz de diyoruz ki sanat bir okuldur, bir terapidir, bir gerekliliktir. Bizlerin hepimizin olmazsa olmazıdır. Hemen hemen tümümüzün günlük yaşantısında mutlaka bir parça sanatın var olduğu gayet açıktır. Ayrıca sanat birlik beraberliktir, bir yaşam biçimidir, bir dayanışmadır, Bir emektir sanat. Bu düşünceyledir ki çıktığımız yol sanat yolu aldığımız her nefes sanat kokuludur. Sergimiz pandemi koşulları nedeniyle 1013 tarihlerini kapsayacak şekilde 4 gün sürecek. Sergide Antalya Balıkesir Çanakkale Edirne Eskişehir İstanbul İzmir’ Türkmenistan ve Rusya’dan olmak üzere toplam 26 katılımcı sanatçının 60 eserleri bulunmaktadır" dedi.
Marmara Güzelsanatlar Derneği Başkanı Cengiz Amiklioğlu açıklamasının devamında Balıkesirli sanatseverleri Avm'de yapılacak sergiye davet eden Amiklioğlu, sergi bünyesinde Ömer Lütfi Bakan'ın imza günü yapacağını açıkladı.

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