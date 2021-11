Altıeylül’de tiyatro günleri başladı Hasan Can Kültür Merkezi’nde ilk tiyatro gösterisi

Altıeylül Belediyesi, Hasan Can Kültür Merkezi’nde 10’ncu Ege Tiyatrolar Birliği buluşmasını gerçekleştirerek, Balıkesirlilere tiyatro şöleni yaşattı.

Altıeylül Belediyesi, Hasan Can Kültür Merkezi’ni faaliyete geçirdiği günden bu yana özellikle kültürsanat alanında birbirinden değerli konuğu Balıkesirliler ile buluşturmaya devam ediyor. Altıeylül Kent Sahnesi’nin kuruluşunu gerçekleştiren Altıeylül Belediyesi, vakit kaybetmeden çalışmalarına başlayarak birbirinden kıymetli sanatçıları Altıeylül’de ağırlamaya başladı. Özellikle Hasan Can Kültür Merkezi’nde düzenlenen ilk tiyatro etkiliği olma özelliğini taşıyan 10’ncu Ege Tiyatrolar Birliği Buluşması, tüm Balıkesirlilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Tiyatroların yanı sıra çeşitli sanat atölyeleri ile de Balıkesirlilerin huzuruna çıkan Altıeylül Belediyesi başta sanatçılar olmak üzere tüm Balıkesir’in takdirini topladı.

"Burası sanat başkenti olmaya aday" diyen Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler, “Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Balıkesir’in o güzel unvanlarının ve bilinmişliklerinin yanına artık Altıeylül Kent Sahnesi de eklenmiş olacak” şeklinde konuştu.

10’ncu Ege Tiyatrolar Birliği Buluşması’nın son gününde konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Bu güzel organizasyonda bizi yalnız bırakmayan cennet vatanımızın, güzel ülkemizin, güzel bölgelerinden gelerek bizleri onurlandıran değerli misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Üç günlük süre içerisinde onları ağırlamak için arkadaşlarımızla gayret sarf ettik. Hata yaptıysak, kusur işlediysek bizleri mazur görsünler. Onların buradan mutlu ve tekrar özleyecek şekilde ayrılmaları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İlk gün kukla gösterisi, ikinci gün yine kukla gösterisi ve akşamında da Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden kardeşlerimiz yaklaşık 2 buçuk saat performans sergilediler. Daha sonra da Yüksel Bey bütün sinirimizi stresimizi alarak bizleri rahatlattı. İnşallah Balıkesir’de de bu tarz kardeşlerimizi yetiştirecek kent tiyatrosu açısından da şehrimize gerekli motivasyonları sağlayacak imkânları hep birlikte sağlayacağız. Bundan sonra özellikle köylerimizde gezici çocuk tiyatrolarıyla vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza güzel etkinlikler sunacağız. İnşallah Mart ayı içerisinde bir hafta tiyatro günlerini gerçekleştireceğiz. Haziran ayında da Altıeylül Köy Tiyatro Festivali gerçekleştireceğiz; bundan sonra her ay inşallah bir şehir tiyatrosunu ağırlayacağız. Ayrıca sanat akademi eğitimlerimiz de önümüzdeki hafta başlamış olacak. İnşallah bundan sonra daha güzel organizasyonlarda hep birlikte olmak dileğiyle” dedi.

