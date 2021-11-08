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Masaj salonlarına fuhuş operasyonu; 8'i kadın 9 kişi tutuklandı

DHA

Masaj salonlarına fuhuş operasyonu; 8'i kadın 9 kişi tutuklandı


Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde jandarmanın masaj salonlarına yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i kadın, 9 kişi tutuklandı.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, ilçede faaliyet gösteren masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine, operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskında, 13'ü kadın, 15 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i kadın, 9 kişi, `Fuhşa yer temin etmek´, `Fuhşa aracılık´ ve `Zorla fuhuş yaptırmak´ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Fuat KARS
2021-11-08 14:12:50

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