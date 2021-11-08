Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında il merkezi ve Burhaniye ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheliden 11’i yakalanarak gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında finans yapılanması içerisinde “mütevelli/esnaf heyeti” olarak faaliyet yürüttüklerine dair beyanlar, teşhisler, ihbarlar ile banka, dernek ve müzahir kurum kayıtları bulunan kişilere operasyon düzenledi. İl merkezinde 12 ve Burhaniye ilçesinde 1 kişi olmak üzere 13 şüpheliye eş zamanlı düzenlenen operasyonlar neticesinde şüphelilerden 11’i yakalanarak gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonda yakalanamayan 2 kişiyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

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