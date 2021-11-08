Burhaniye’de deniz sezonunu devam ettiriyorlar

Burhaniye ilçesinde, yaz sezonunun bitmesine rağmen denize girmeye devam eden vatandaşlar, yörede pastırma yazı yaşandığını söylediler. Ören plajında denize giren Fikret Zeybek ve Mustafa Devrim, denize girmeye devam edeceklerini söyledi.

Burhaniye’ de sonbaharın bitmesine az bir zaman kalmasına rağmen bazı vatandaşlar denize girmeye devam ediyorlar. Ören mahallesinde oturan Fikret Zeybek ve Mustafa Devrim de denize girenler arasında yer aldı. Her sabah denize giden Zeybek ve Devrim ılık havalardan yararlandıklarını söyledi. Ören plajının boş kalmadığını anlatan Fikret Zeybek, “Yaz aylarında Ören plajı kalabalık oluyordu. Sonbahar gelince denize girenlerin sayıları azaldı. Havalar böyle gederse denize girmeye devam edeceğiz” dedi. Deniz kenarında yürümeyi çok sevdiğini anlatan Mustafa Devrim de, “Ören sahilimiz tarihi meşe ağaçları ve ipek gibi kumu ile bulunmaz bir yer. Yazdan beri her gün denize giriyorum. Yörede pastırma yazı yaşanıyor” dedi.

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