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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de vaka sayılarındaki artış sürüyor

İHA

Balıkesir'de vaka sayılarındaki artış sürüyor

Balıkesir, korona virüs vaka sayısında yüz binde 63,29 artış ile bir haftada vakaların en çok arttığı iller arasında yer aldı.
Balıkesir’de korona virüs vakalarında yaşanan artış vatandaşları korkutuyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan ‘illere göre haftalık vaka sayısı’ tablosunda Balıkesir’de ciddi bir artış görüldü. Yüz binde 63,29 artış sayısıyla 360,64 vaka oranına ulaşan Balıkesir’de vatandaşlar maske ve mesafe kurallarına dikkat etmiyor. Özellikle şehrin işlek cadde ve sokaklarında maske ve mesafe kurallarına özen göstermeden gezen vatandaşlar vakaların artmasına neden oluyor.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaptığı paylaşımda il genelinde vaka sayılarının yüksek olduğunu belirterek, "Salgın nedeniyle halen bazı vatandaşlarımız hastanede tedavi görmek zorunda kalıyor ve maalesef hayatını kaybediyor. İlimizde vaka sayıları çok yüksek. Maske ve mesafeyi mutlaka önemseyelim. Aşılarımızı tamamlayalım. Aşısız veya eksik aşılı olmak geri dönülemez büyük risk” dedi.
İlde vakaların bu denli artmasının insanların dikkatsizliğinden kaynaklandığını belirten Merve Demirseren adlı vatandaş, “Vakalar insanların dikkatsizliğinden dolayı artıyor. Mesela sokakta gezerken biz maskeyle dolaşıyoruz ama bazı insanlar maskesiz dolaşıyor. Aynı zamanda insanlarımızın bazıları aşılarını olmuyor, bazıları da sadece ilk doz aşılarını oluyorlar. Bunlara pek fazla dikkat etmiyorlar. Ben hepinizi aşı olmaya davet ediyorum. Ben iki aşımı da oldum. Ben maske ve mesafe kurallarına da elimden geldiğince dikkat ediyorum. Kapalı ortamlara girip çıkarken mutlaka maskemi takıyorum” dedi.
Balıkesir’de öğrenci olan Selin Karataş ise maske ve mesafe kurallarına uyulmadığını ifade ederek, “Vakaların artması doğal çünkü hiç kimse maske takmıyor, sosyal mesafeye uymuyor. Okullar açık, eğitim her zaman önemli ancak buralarda kimse kurallara uymuyor. Ben de dikkat etmeye çalışıyorum, daha hiç korona virüse yakalanmadım. Aşılarımı da oldum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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