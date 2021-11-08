Balıkesir´de FETÖ´nün finans yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´de FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün finans yapılanması içerisinde `Mütevelli/Esnaf Heyeti´ olarak faaliyet yürüttüklerine dair beyanlar, teşhisler, ihbarlar ile banka, dernek ve müzahir kurum kayıtları bulunan 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 13 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyetteki sorgusu devam ediyor.
Bu arada adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-11-08 19:55:03
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