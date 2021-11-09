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Organ bağışını anlattılar AK Parti, toplumsal konularda bilinçlendirme programlarını sürdürüyor Organ nakil haftası nedeniyle, organ bağışı bilincinin artmasına katkı sağlamak amacıyla bilgilendirme semineri düzenlendi

İHA

Organ bağışını anlattılar AK Parti, toplumsal konularda bilinçlendirme programlarını sürdürüyor Organ nakil haftası nedeniyle, organ bağışı bilincinin artmasına katkı sağlamak amacıyla bilgilendirme semineri düzenlendi

Her yıl 39 Kasım’da toplumun bilinçlenmesi amacıyla ilan edilen Organ Nakil Haftası nedeniyle, AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı eğitim semineri gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanlığı tarafından da üzerinde hassasiyetle durulan konulardan olan organ bağışının artmasına katkı sağlamak isteyen AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’nın organizasyonuyla eğitim semineri düzenledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinasyon Daire Başkanlığı Toplantı Salonu’nda yapılan semineri, Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Aykut Aksu verdi. İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Kadın Kolları Başkanı Esrah Gönüldok, İlçe Gençlik Kolları Başkan Vekili Hamza Kara ve Yönetim Kurulu üyeleri, partililer ve vatandaşların katıldığı seminerde, organ nakli ve organ bağışı ile ilgili yanlış bilinen gerçeklere vurgu yapıldı.
39 Kasım Organ Nakli Haftası kapsamında gerçekleştirilen seminerin konuşmacısı Aykut Aksu, “Günümüzde birçok nakil mümkün hale gelse de, toplumun yeterli bilgiye sahip olmaması organ nakli bekleyen hasta sayısını arttırmaktadır. Sloganımız, Yeni Bir Hayat Vermek Elinizde. Sizlere, organ bağışı nedir, kimler organ bağışında bulunabilir, organ nakli nedir, hangi organ ve dokuların nakli yapılmaktadır, organ nakli kimlerden yapılır, bağışlanan organlar kimlere nakledilir, beyin ölümü nedir, beyin ölümü ile birlikte bitkisel hayat arasındaki fark ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın konuyla ilgili görüşleri gibi konuları detaylarıyla anlatıyorum. Bu programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.
Organ Nakli Haftası’nın önemi hakkında farkındalık oluşturmak adına gerçekleşen seminerin sonunda, organ nakil formları isteğe bağlı olarak dolduruldu. Organ bağışında bulunanlara, Organ ve Doku Bağışı Kartı verildi. Organlarını bağışlayan Kadın Kolları Başkanı Esrah Gönüldok, Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne, Edremit Devlet Hastanesi’ne, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne, Aykut Aksu’ya, emeği geçenlere ve programa katılanlara teşekkür etti. Gönüldok, “Organ ve doku bağışına, Organ Nakli Haftası’nda destek olup farkındalık yaşatmak istedik. AK Parti Edremit İlçe Başkanımız Ekrem Umutlu’nun koordinesinde, katılımı yoğun ve verimli bir seminere imza attık. Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, katılım sağlayanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

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