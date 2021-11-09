Manyas’ta engelli kadına hasta yatağı

Manyas'ta engelli hasta yatağına ihtiyacı olan kadına Kaymakamlık hasta yatağını teslim etti. Manyas Kaymakamı Koray Çelik Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla satın alınan engelli hasta yatağını ihtiyaç sahibi Mahmure Acar'a teslim etti.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik ev ziyaretleri kapsamında Haydar mahallesinde ki evinde oğlu Ömür Acar tarafından bakımı yapılan uzun süreden beri yatağa bağlı yaşamını sürdüren 67 yaşındaki Mahmure Acar'a verdiği hasta yatağı sözünü yerine getirdi.

Uzun süredir yatağa bağımlı yaşayan ve vücudunda oluşan yaralar oluşan Mahmure Acar'a engelli hasta yatağı üzerinde bulunan şişme yatak ile birlikte tam otomatik olan yatağı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Ahmet Akkoyun ile birlikte Haydar mahallesine giderek Mahmure Acar'a teslim etti.

Kaymakam Çelik ailenin durumu ile de yakından ilgilenerek, bugün itibariyle evine sıcak yemek gönderilmesini istedi. 67 yaşında ki Mahmure Acar'ın aşırı kiloya bağlı olarak, ayaklarında ki şişlikler yüzünden yürüyemediğini belirten oğlu Ömür Acar, annesinin bakımını üstlendiğini, başka bir iş yapamadığını belirtirken, Kaymakam Çelik ise mağdur olmaması için kendisine yol gösterdi. Mahmure Acar ise Kaymakam Çelik'in kendisini ziyaretten memnun olduğunu yatak için de teşekkür ederek, "Allah Devletimize zeval vermesin, yatmaktan sırtlarım yara olmuştu. Allah razı olsun, artık daha az acı çekeceğim" dedi.

Kaymakam Koray Çelik ise "Zaman buldukça ve muhtarlarımızdan bize bilgiler geldikçe yaşlılarımızı ve hastalarımızı özellikle kendim giderek yerinde ziyaret ediyorum, Devlet olarak her zaman yaşlı ve yardıma muhtaç engelli hastalarımızın yanındayız. Mahmure teyzemizi de az da olsa yarasına merhem olabildiysek ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

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