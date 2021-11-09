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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Memiş, zeytinyağı işletmesini ziyaret etti

İHA

Kaymakam Memiş, zeytinyağı işletmesini ziyaret etti

Burhaniye ilçesinde, hasat sezonunun başlaması ile birlikte zeytinyağı fabrikaları çalışmaya başlarken, Kaymakam İlyas Memiş de fabrikaları ziyaret etmeye başladı. Dün, Ağacık Zeytinyağı İşletmesine giden Kaymakam, işletme hakkında bilgi alırken, bereketli sezon dileğinde bulundu.
Kaymakam İlyas Memiş, zeytin sezonun açılmasıyla birlikte zeytin yağı işleme tesislerine ziyaretlere başladı. Ziyaretler kapsamında, ilçedeki en eski işletmelerden ve zeytincilik sektöründeki önemli firmalardan olan Ağacık Zeytinyağı İşletme Tesisleri‘ne giden Kaymakam, işletme sahibi Mesut Ağacık tarafından karşılandı. Kaymakam Memiş, zeytinyağı tesisini gezerek tesis sahibi Mesut Ağacık’tan fabrika hakkında bilgi aldı. Kaymakam, misafirperverliklerinden ötürü İşletme sahibi Mesut Ağacık’a teşekkür ederken bereketli bir sezon diledi. Kaymakam Memiş’e , zeytinyağı fabrikası ziyaretinde Kaymakam Adayı Merve Ayşe Aslan eşlik etti.

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