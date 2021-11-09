Yenilenen SYAL eğitime hazır

Balıkesir’de değişen deprem yönetmeliğine uygun olmadığı gerekçesiyle yıkılan 52 okul arasında yer alan Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nin yeni binası Yırcalı ailesi tarafından tekrar inşa edildi. Yırcalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı A. Rona Yırcalı 22 Kasım tarihinde öğrencilerle birlikte eğitim öğretime açılacak okulu basın mensuplarına tanıttı.



825 öğrenci ve 72 öğretmen kadrosuyla halen başka bir okulda eğitimöğretime devam eden Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nin tamamlanan binası 22 Kasım tarihinde öğrencilerle buluşacak. İlk yapılış tarihi 1987 yılı olan Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi 5 yıllık eğitimiyle Türkiye’de sayılı okullar arasında yer alıyor. Bugüne kadar 5 bin 400 öğrencinin mezun olduğu okulun yeniden inşasında SYAL’den mezun olduktan sonra üniversite eğitimi alan mühendisler görev aldı.



Tanıtımı Yırcalı yaptı

Yırcalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı A. Rona Yırcalı okulun öğrencilerle buluşması öncesinde okulun kapılarını basın mensuplarına açtı. Yırcalı burada yaptığı bilgilendirmede okulun inşasının pandemi dönemine rağmen kısa bir süre içinde tamamlandığını dile getirdi. Okulun eğitim öğretime açılmasıyla birlikte öğrencilerin, öğretmenlerin ve idarecilerin daha iyi şartlarda eğitim alıp vereceklerini kaydeden A. Rona Yırcalı, “SYAL kampüsü projesi iç bahçeler, sosyal alanlar ve açık hava toplantılarına imkan veren forum ile donatılmıştır” diye konuştu.



“825 öğrencimiz var”

Beraberinde Yırcalı Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Sırrı Yırcalı ve Sinan Yarcalı’yla beraber yapımı tamamlanan okul hakkında bilgiler veren A. Rona Yırcalı şunları kaydetti:

“Merhum Sırrı Yırcalı tarafından yapımı üstlenilen okulumuzun temeli 7 Aralık 1985 tarihinde atılmıştır. 17 Ağustos 1987 yılında tamamlanan okulumuz, 8. Cumhurbaşkanı Merhum Turgut Özal tarafından Eğitim ve Öğretime açılmıştır. 72 öğrenci ve 8 öğretmen ile eğitim hayatına başlayan okulumuz, şu an 825 öğrenci, 72 Öğretmen kadrosuyla eğitim hayatına devam etmektedir. Okulumuz, 2021 yılı itibari ile ülkemizde eğitim ve öğretimi ile yabacı dil eğitimine sahip Türkiye'deki 12 Anadolu Lisesi'nden biridir. Üç büyük il dışındaki bu sistemle öğretim yapan tek okuldur. Okulumuzdan şimdiye kadar 5 bin 400 öğrenci mezun olmuştur.



“27 Eylül’de temeli atıldı”

Mart 2020'de, değişen Deprem Yönetmeliğine uygun olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı alınan okulumuzu, aynı yerine, ikinci defa yapmak üzere Rona Yırcalı tarafından 10 Mart 2020 tarihinde Balıkesir Valiliği ile protokol yapılmış ve 27 Eylül 2020 tarihinde temeline ilk harç dökülmüş, inşaat pandemi dönemine rağmen bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. Konumlandığı 30 bin metrekare arsaya uygun olarak okulumuz için özel tip bir proje çalışması yapılmış ve bu sayede tüm mekanlar gün ışığından faydalanılması sağlanmıştır. Toplam 10 bin 200 metrekarelik bir inşaatı kapsayan tüm SYAL kampüsü projesi iç bahçeler, sosyal alanlar ve açık hava toplantılarına imkan veren forum ile donatılmıştır. Okulumuz, ilave maliyetlere rağmen 4.00 metre tavan yüksekliği tüm mekanlarda sağlanarak sınıflarda daha temiz hava ve doğal ışığın içeriye girmesi sağlanmıştır. Bu çalışmada şehrin en önemli tarihi binalarından Balıkesir Lisesi örnek alınmıştır.



“SYAL mezunu mühendisler görev aldı”

Okulun proje müellifleri açısından da önemli bir işe imza attığımızı düşünüyorum. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizden Sinan Balcı Mimar (1998 Yılı SYAL Mezunu) Oğuz Yılmaz İnşaat Mühendisi (1994 Yılı SYAL Mezunu) Ertuğrul Kahraman Makine Mühendisi (2000 Yılı SYAL Mezunu) Evren Köybaşı Elektrik Mühendisi (2008 Yılı SYAL Mezunu) okulun yapımını üstlenmişlerdir. Okul inşaatımız 27 Eylül 2020 yılında yapımına başlanmış ve 14 ay sonunda tamamlanmıştır. Okulumuzun maliyeti 40 milyon 250 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Eğitim binasının toplam inşaat alanı 7 bin 135 metrekare, 32 adet derslik, 4 adet Laboratuvar (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar) Kütüphane, Spor Dersliği, Öğretmen Odaları, Resim, Müzik, Robotik kodlama sınıfları İdari bölümler ve Rehberlik birimleri yer almaktadır. Okulumuz eğitim öğretime açıldıktan sonra bahçesinde 365 kişilik konferans salonu ve gösteri merkezi inşaatımız başlayacaktır.”



A. Rona Yırcalı’nın yaptığı açıklamanın ardından Mimar Esen Balıbek’in yaptığı bilgilendirme eşliğinde okul gezildi.

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