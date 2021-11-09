Bandırma Belediyesi hayvan barınağını genişletti.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye Başkanlığı tarafından sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların arttırıldığı açıklandı. Hayvan barınağı alanının 25 bin metre kare daha genişletildini belirten Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Bandırma hayvan barınağını 25 bin metre kare daha genişletti. Hayvan barınağının 25 dönümlük alanını tel örgüyle çevirdik. Bu bölgeyi vatandaşlarımızın gelebileceği hale getireceğiz. Hayvanları kısırlaştırma operasyonlarımız sürüyor. Ancak Bandırma ' da sokak hayvanları popülasyonu artıyor. Bunun sebebi, Bandırma' ya çevre İlçelerden sürekli hayvan bırakılmasıdır. Sokak hayvanları konusunda Sokak Hayvanları Derneği ile işbirliği içindeyiz. Onlarla bu konuda protokol imzalayacağız. Hayvan barınağımızda veteriner ve personel eksikliğimiz var. Sokak Hayvanlarımızı zaman zaman Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin barınağına gönderiyoruz" dedi.

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