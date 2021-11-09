Burhaniye’de "makaron sigara" operasyonu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde polis tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmada, 5 bin 600 adet makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Edremit Kom Grup Amirliği ekipleri, ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonla 5bin 600 adet boş makaron, 8 bin 40 adet içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron, 5.5 Kg tütün, 2 adet sigara sarma makinesi, 147 adet TAPDK bandrolü ele geçirirken, olayla ilgili 2 şüpheli kişi ile ilgili olarak adli işleme başlandığı öğrenildi.

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