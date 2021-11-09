Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, mahalle ziyaretlerinde coşkuyla karşılanıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, pandemi yasaklarının sona ermesinin ardından başlattığı kırsal mahalle ziyaretlerine ağırlık vermeye devam ediyor. Program dahilinde Ayvalık ilçe sınırlarında kalan 16 köyü düzenli aralıklarla ziyaret eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin mahalle sakinleriyle buluşarak sorunları yerinde dinliyor birlikte çözümler üretiyor.

Gittiği yerlerde coşkuyla karşılanan Başkan Ergin, “Programımıza aldığımız Kırcalar Mahallesi’nde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Muhtarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini dikkatle dinledik ve notlar aldık, sorunlu yerleri birlikte inceledik. Köy ziyaretlerine covid19 pandemisi sürecinde ara vermek zorunda kalmıştık. Yeni yılla başladık ve düzenli olarak her köyümüzü defalarca ziyaret ediyoruz. Köy yerinde köy havasında sohbetler keyifli geçiyor, hem de sorunları yerinde tespit ederek çözümlerini hızlandırmış oluyoruz” diye konuştu.

Başkan Ergin hafta içinde Kırcalar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Köy kahvesinde başlayan keyifli sohbetin ardından, köyün sokaklarını muhtar ve vatandaşların eşliğinde belediye teknik ekibiyle birlikte gezen Başkan Ergin, “Fen, temizlik, park bahçeler, destek hizmetleri ve zabıta müdürleriyle birlikte tespit ettiğimiz sorunları, aciliyet sırasına göre iş programımıza aldık. İvedilikle çözümlenmesi için belediyemizin tüm olanaklarını seferber ediyoruz. Çözüme kavuşturulan sıkıntıların bir daha yaşanmaması için belirli aralıklarla denetimlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Kırsal mahalle ziyaretlerine bir yenisi daha ekleyen Başkan Ergin’e Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, belediye meclis üyeleri Ethem Vardı, Merih Arslan, Semih Varol, Ethem Vardı, Hüseyin Ergin, İbrahim Mühürdaroğlu ve Kırcalar Mahalle Muhtarı Yener Aktaş da eşlik etti.

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