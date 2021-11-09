Edremit-Yenice yolundaki virajlar sürücüleri zorluyor Sürücüler Edremit Yenice yolundaki virajların kaldırılmasını istiyorlar

Balıkesir’in Edremit ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan kara yolundaki virajlı kesimleri sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bir süre önce planlanan yatırım programı dahilinde bir bölümünde yol yenileme çalışması yapılan Edremit Yenice karayolunda dik ve virajlı rampalar sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yapılan yinileme sonrasında geriye kalan ve Kazdağları’nın yüksek kesimlerindeki virajlı dik rampalar özellikle yağışlı ve karlı havalarda sürücülerin korkulu rüyası oluyor. Kar yağışı olduğu dönemlerde zaman zaman trafiğe kapanan yolun bir an önce yatırım programı dahilinde tamamlanmasını isteyen sürücüler “Bu yolda çok zorlanıyoruz. Yaklaşık 20 kilometrelik bir yol kesimi. Burada yapılacak düzenleme ile Edremit Yenice ilçeleri arasındaki yol kısalacak ve daha güvenli hale geçek” dediler.

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