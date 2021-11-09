Bandırma'da metruk binada yangın.

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Balıkesir'in Bandırma İlçesi Livatya mevkiinde metruk binada yandın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bandırma Livatya mevkiinde metruk bir bina da meydana gelen yangına Bandırma Grup Amirliği ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının metruk evde alkol alan şahıslar tarafından meydana geldiği sanılıyor. Yangınla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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