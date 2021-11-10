Balıkesir Ata’sını andı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 93’üncü yıldönümünde düzenlenen törenlerle anıldı. Balıkesir merkezde Atatürk Anıtı’nda düzenlenen anma programında saat 9’u 5 geçe siren sesleriyle birlikte saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı ile birlikte Türk bayrağı göndere çekilerek, daha sonra yarıya indirildi.

Balıkesir'de İHA muhabirlerince şehrin en işlek 6 noktasında yapılan çekimlerde sirenlerin çaldığı o dakikalar kameralara yansıdı. Şehir merkezinin dört bir yanında vatandaşlar saat 9’u 5 geçe sokak ve caddelerde saygı duruşunda bulundu. Trafikte araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulunan vatandaşların yanı sıra temizlik görevlileri ve öğrenciler de siren sesiyle birlikte saygı duruşunda bulundu. Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde de resmi tören düzenlenirken, Bandırma’da bir vatandaşın cadde üzerinde elinde Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulunması objektiflere yansıdı

Atatürk Anıtı’nda düzenlenen anma töreninde Balıkesir Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin yanı sıra Cumhuriyet Başsavcılığı, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Baro Başkanlığı çelenkleri ile AK Parti, CHP, İYİ Parti anıta çelenk sundu. Törende ayrıca TBMM’de grubu bulunmayan siyasi partilerle birlikte toplum yararına çalışan dernekler ve sivil toplum kuruluşları da çelenk sunarak Atatürk’ü andı.

Atatürk Anıtı’na Balıkesir Vali Vekili Şükrü Kara, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ergin Dinç, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanı sıra protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan, ilçe belediye başkanları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.



Dursunbey’de de anıldı

Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Dursunbey’de de anma programı düzenlendi. Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen anma programına Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Garnizon Komutan Per. Atğm Resül Güven çeşitli kurum ve kuruluşlardan yöneticiler, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.