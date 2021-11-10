Bahçede gömülü bulunan tanksavar mühimmatı imha edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Süleyman ÖZAYDIN/ MANYAS (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Manyas ilçesinde, evin bahçesinde gömülü olarak bulunan tanksavar mühimmatı, kontrollü imha edildi.

Kızıksa Mahallesi'ndeki evinin bahçesini kazarken, toprağa gömülü cisme rastlayan Kenan Tuzcuoğlu, Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı´na giderek, çektiği fotoğrafları gösterdi. Bunun üzerine Manyas Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı´na haber verildi. Savcılığın talimatı doğrultusunda Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha (PAMİT) ekibi, olay yerine sevk edildi. Cismin, tanksavar mühimmatı olduğu belirlendi. Mühimmat, gerekli önlemler alınarak, PAMİT ekibi tarafından imha edildi. Manyas Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile soruşturma başlatıldığı açıklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Manyas Süleyman ÖZAYDIN

2021-11-10 13:26:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.