Burhaniye’de yol sevinci

Burhaniye ilçesinde, kırsal Kuyumcu Mahallesine giden yolun bozuk olan bölümünün asfaltlanması vatandaşları sevindirdi.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki 500 nüfuslu Kuyumcu Mahallesinde yolun bozuk olan 1,5 kilometrelik bölümü asfaltlandı. Mahalleyi ilçe merkezine bağlayan yolda yapılan asfaltlama çalışması vatandaşları sevindirdi. Öte yandan Kuyumcu’ya giden AK Parti İlçe Yönetimi de vatandaşların sevincine ortak oldu. Asfalt çalışmalarını Mahalle Muhtarı Tahsin Özdemir ile birlikte takip eden AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemâl Gedikoğlu, Başkan Yardımcıları Güven Buluş, İhsan Karagöz, Raif Çokçetin ve Gençlik Kolları Başkanı Onur Karadağ, vatandaşlarla ve asfaltlama ekibi ile sohbet etti.

Kışın çamurundan ve yazın tozundan kurtulduklarını anlatan Muhtar Tahsin Özdemir, ”Yolumuzun bozuk olan kısmı hep şikayet konusuydu. Büyükşehir Belediyesi sesimizi duydu. Yolumuz yapıldı. Bunun için çok mutluyuz. Destekleri için AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemâl Gedikoğlu, AK Parti Burhaniye İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve malzeme temininde katkı sağlayan geçmiş dönem Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal’a köy halkım adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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