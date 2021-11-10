Jandarma’dan suç örgütüne operasyon

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde Jandarma düzenlediği operasyon ile suç örgütünü çökertti.

Edinilen bilgiye göre, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları tespit edilen 3 kişinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 5 gram kubar esrar, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 6 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.

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