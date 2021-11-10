Dursunbey'de krom madeninde göçük

Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Adaören kırsalında bulunan bir madende göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir işçi uzun süren müdahalenin ardından sağ olarak kurtarıldı.

Dursunbey Adaören Mahallesi yakınlarında bulunan Orhun Madenciliğe ait krom madeninde öğle saatlerinde göçük meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ülkü isimli kapalı maden sahasının 80 metre derinliğinde meydana gelen kısmi göçük nedeniyle Cemalettin Kaçkın (49) isimli işçi göçük altında kaldı. Olay anında içeride bulunan diğer iki işçi ise göçük altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Göçük sonrası olay yerine Balıkesir Büyükşehir İtfaiye ekipleri ve AFAD, Dursunbey Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık üç saat süren mücadelenin ardından, göçük altında kalan işçi bulunduğu yerden sağ olarak çıkarıldı. Yarılı işçiye ilk müdahale 112 ekipleri tarafından yapıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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