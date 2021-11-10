Balıkesir'de madende göçük altında kalan işçi kurtarıldı

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Ramazan FİLİZ / DURSUNBEY (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Dursunbey ilçesine bağlı su tahliyesi yapılan maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Celalettin Kaçgın (49), itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.

Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Adaören Mahallesi'nde kullanılamayan ve su tahliyesi yapılan krom maden ocağının 80 metre derinliğinde göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı kurtarma ekipleri, göçük altında kalan işçi Celalettin Kaçgın'ı kurtardı. İlk müdahalenin ardından Dursunbey Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Kaçgın'ın hayati tehlikesi bulunmadığı, ayağında kırık olduğu tespit edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Dursunbey Raamzan FİLİZ

2021-11-10 16:34:01



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