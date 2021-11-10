Havran'da uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada polis memuru şehit oldu (2)

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CHP'Lİ VEKİLDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Balıkesir'in Havran ilçesinde, uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Abdulkadir Güngör (30) ile ilgili Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Aytekin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube'de görevli polis memurumuz Abdulkadir Güngör, Havran ilçesinde uyuşturucu kullanan bir kişiye müdahale ettiği sırada madde bağımlısı tarafından şehit edilmiştir. Şehit kardeşimiz Abdulkadir Güngör'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum."DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Havran Fatih Emrah ERDOĞANAbdulkadir AYDINIŞIK

2021-11-10 21:44:39



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