Bandırma'da iş yerinde yangın çıktı

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Balıkesir'in Bandırma İlçesinde meydana gelen yangında bir iş yeri yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir nakliye firmasında dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangını döndürürken, tamamen yanan iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturmanın başladığı öğrenildi.

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