Balıkesir'de trafik kazası 2 yaralı

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Meydana gelen kazada yaralanan 2 vatandaş 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, Balıkesir Bandırma Karayolu Susurluk Ümiteli mahallesi girişinde meydana geldi. A.Ö. idaresindeki 10 SB 784 plakalı araç ile sürücüsü belirlenemeyen 16 AAB 780 plakalı araç kaza yaptı. Kazanın şiddeti ile 16 SB 784 plakalı araç yoldan çıktı. Vatandaşların kaza ihbarı üzerine Susurluk İtfaiyesine bağlı ekipler ile 112 Sağlık ekipleri kazaya müdahale ettiler. Kazaya karışan araçlarda bulunan A.Ö. ve Ş.T. araçlardan çıkartılarak, 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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