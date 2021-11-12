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Yeşil bir gelecek için Avrupa Gençlik İttifakı Proje açılış toplantısı yapıldı Gençler Balıkesir’de yeşil bir gelecek için bir araya geldiler T.C. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe: “Toprağı ne kadar insafsız ve zalim kullanıyoruz görüyor musunuz? Çünkü anlamını kaybetti toprak.”

İHA

Yeşil bir gelecek için Avrupa Gençlik İttifakı Proje açılış toplantısı yapıldı Gençler Balıkesir’de yeşil bir gelecek için bir araya geldiler T.C. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe: “Toprağı ne kadar insafsız ve zalim kullanıyoruz görüyor musunuz? Çünkü anlamını kaybetti toprak.”

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Yeşil Bir Gelecek İçin Avrupa Gençlik İttifakı Porje Açılış Toplantısı gerçekleştirildi.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) tarafından organize edilen Yeşil Gelecek İçin Avrupa Gençlik İttifakı Projesinin açılış toplantısı gerçekleşti.
Toplantının açılış konuşmasını WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman yaptı. Duman “Bilindiği üzere, Paris İklim Anlaşması Türkiye Büyük Millet Mecilisi’nden geçmiş ve onaylanmış olup ilgili bakanlığımızın adı da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirilmiştir. Bundan sonra ülkemiz, Paris İklim Anlaşmasına yönelik özel oturumlara gözlemci ülke olarak değil, söz sahibi ülke olarak katılacaktır. Nitekim, Türkiye Glasgow’da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği konferansında katılımcı ülkelerden birisi olmuştur.”dedi.
Daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı UCLGMEWA Eş Başkanı Yücel Yılmaz iklim değişikliğinde şehirlerin önemine değinerek “İklim krizini yönetmek ve etkilerini hafifletmek için acil olarak bir küresel hareketin başlatılması gerekmektedir. Ancak şunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Küresel iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının salınımın yüze 70’i oluşturan, dünyadaki enerji tüketiminin üçte ikisinden fazlasını gerçekleştiren, doğal kaynakların tüketiminin yüzde 75’inden sorumlu olan şehirler. Krizin olumsuz etkilerini en çok hisseden yerleşim yerlerinin başında yine şehirler. Bu nedenle şehirlerin kriz ile mücadele kapsamında yürütülen uyum ve iyileştirme çalışmalarının merkezinde yer alması gerekiyor.”dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptıkları çalışmalara değinerek “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak; sera gazı emisyonların azaltılmasına, yeşil enerji dönüşümüne, bisiklet yolu ağının artırılmasına, atık suların geri kazanımına ve iklim değişikliğine uyumlu birçok projenin uygulanmasına devam ediyoruz.
Geçen yıl, Türkiye’nin iller bazındaki en kapsamlı eylem planlarından olan ve uyum, azaltım, sera gazı envanterini içeren “Konya İklim Değişikliği Eylem Planı”nı uygulamaya başladık.
Küresel iklim değişikliği, pandemi süreci gıda güvenliği üzerinde çok büyük bir baskı oluşturdu. Yaşadığımız bu zor dönemde tarımın, gıda güvenliğinin, şehirlerin kendi kendine yetebilmesinin ve lojistiğin önemi herkes tarafından çok daha iyi bir şekilde anlaşılmıştır. Bu doğrultuda Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nin kurulmasına öncülük ettik. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği olarak dünyadaki tüm tarım şehirleri ile Tarım’ın geleceği ve gıda güvenliği için tecrübe ve bilgi paylaşımını gerçekleştirdik.”dedi.
T.C. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe insanoğlunun tabiat ile arasındaki ilişkiyi bozduğuna değinerek “İnsanoğlu, tabiat ila arasındaki ilişkiyi bozdu. Birinci mesele bu. Tabiat ile arasındaki ilişkinin bozması. Sadece tabiatın üzerine dozer sürmek ile alakalı değildir. Dağda insafsızca dinamit patlatmak değildir. Kastımızda bu değildir. Zihnen, fikren insanoğlu toprağa tefekkürünü, havaya olan tefekkürünü, itikadını ve imanını kaybetti. Esas düşünülecek olan bu. Bakın tarım toplumunun insanı topraktan geçindiği için toprağa kutsiyet atfederdi. Ben çok iyi tanıyorum. Hayvan ile çiftçilik yapardı dedem. Pulluk ile çift sürüldüğünde, pulluk ile nemli toprağı yardığında toprak mis gibi kokar. Toprağı alıp kokladığını hatırlıyorum.”dedi.
Prof. Dr. Karatepe toprağın önemini kaybettiğini ifade ederek “Toprağı ne kadar insafsız ve zalim kullanıyoruz görüyor musunuz? Çünkü anlamını kaybetti toprak. O toprağı sömüreceğimiz bir nesne gözüyle bakıyoruz. Onu eker biçeriz, ne kadar ondan alır isek o kadar iyi iş yaptığımızı zannediyoruz. Değerli gençler, toprağı ne kadar severseniz, toprağa ne kadar çok saygı gösterirseniz, üzerine bastığınız toprak ile ilgili ne kadar düşünürseniz tefekkür ederseniz o kadar insansınız. Bu Cenabı Allah’ın bize emanet ettiği sadece toprak ile ilgili değil. Havayla, diğer bütün nimetler ile ilgili de bu ölçü geçerlidir.”dedi.
Açılış konuşmalarının ardından AB Türkiye Delegasyonu AB Politikaları Program Müdürü Tsvetana Stoycheva ve BM Türkiye Mukim Koordinatörü Vekili Alvarı Rodrigez konuşmalarını yaptılar.
Konuşmalarında ardından T.C. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Korulu Başkan Vekili Prof Dr. Karatepe, BM Türkiye Mukim Koordinatör Vekili Rodriuez, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Enel Başkanı ve UCLG Eş Başkanı Altay, AB Türkiye Delegasyonu AB Politikaları Program Müdürü Stoycheva ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı, İCLGMEWA Eş Başkanı Yılmaz, telekonferans destekli olarak gençler ile buluştular ve onları sorunlarını yanıtladılar.
Programa T.C. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Yücel Yılmaz, AB Türkiye Delegasyonu AB Politikaları Program Müdürü Tsvetana Stoycheva, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Vekili Alvarı Rodrigez, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, konuşmacılar ve gençler katıldı. Program 4 oturumda gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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