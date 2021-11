Yeşil Gelecek İçin Avrupa Gençlik İttifakı Projesi toplantısı gerçekleştirildi

Abdulkadir AYDINIŞIK/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)Türkiye´nin liderliğinde, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı yürütücülüğü ile iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele etmeyi amaçlayan Yeşil Gelecek İçin Avrupa Gençlik İttifakı Projesi´nin açılış toplantısı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.AB Yeşil Mutabakatının yerelleştirilmesi üzerine hazırlanan, Avrupa Birliği tarafından fonlanan Yeşil Gelecek için Avrupa Gençlik İttifakı Projesi; söz konusu mutabakat kapsamında hedeflenen dönüşüme yerel düzeyde öncülük etmeyi amaçlıyor. Türkiye´nin yürütücülüğünün yanında Belçika, Kuzey Makedonya ve Romanya´dan kurumların dahil olduğu bir konsorsiyum ile gerçekleştirilen projenin açılış toplantısında, genç katılımcıların geliştirdiği somut öneriler, yeşil gelecek ile ilgili sorular ve bu sorular etrafında şekillenecek çıktılar çerçevesinde, gençlerin iklim krizine yaklaşımı ulusal ve uluslararası liderlerle birlikte değerlendirildi.Gençlerin iklim krizine yaklaşımı, yerel yönetimler ve Yeşil Mutabakat, belediyelerin yerelde uyguladıkları yeşil pratikler gibi birçok konunun görüşüldüğü toplantıda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye´nin Paris İklim Anlaşmasını imzalayarak önemli bir sürece girdiğini belirtti. Başkan Yılmaz, "Hem Türkiye´nin hem de dünyanın bu mücadeleye hazır olduğunu düşünüyorum. Bu dünya hepimizin. Biz bunu başaracak güce ve iradeye sahibiz. Gençler ise bu mücadelenin ta kendisi" dedi.AÇILIŞ KONUŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİMerkezi yönetim, yerel yönetim ve uluslararası kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve gençler katıldığı programın açılış konuşmalarını gerçekleştiren WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Yücel Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Genel Başkanı Uğur İbrahim Altay, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe; iklim değişikliği, gençlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye aktif katılımları ve AB Yeşil Mutabakatının yerelleştirilmesi konusunda açıklamalar yaptı.TÜRKİYE´NİN YEŞİL DÖNÜŞÜNDE YENİ BİR FIRSATAB Yeşil Mutabakatın kapsamı ve hedefleri ele alınarak 2050 yılına kadar Avrupa kıtasını iklim nötr hale getirme konusundaki çalışmalar ve politikaların ele alındığı toplantıda konuşma yapan WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman, Paris İklim Anlaşması´na ilişkin çalışmaların Türkiye´de artarak devam ettiğini söyledi. Türkiye´nin Paris İklim Anlaşması´na yönelik özel oturumlara gözlemci ülke yerine söz sahibi ülke olarak katılacağını belirten Duman, "Yeşil kalkınma devrimi, Türkiye´nin yeşil dönüşünde yeni bir fırsat olarak görülmektedir. Yeşil kalkınma devrimi çevre dostu, havayı, suyu, toprağı koruyan, diğer canlıların haklarına kaygı gösteren bir modeldir. Ülkemizin bu noktada önemli bir potansiyel olduğu aşikardır" dedi.PAYLAŞMAYA, DAYANIŞMAYA HER ZAMANKİNDEN ÇOK İHTİYACIMIZ VARKüresel iklim değişikliğinin dünyanın ve insanlığın geleceği açısından acil önlem alınması gereken en kritik meselelerin başında geldiğini kaydeden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "İklim değişikliği ile mücadele şehirlerin ya da ülkelerin tek başına üstesinden gelebileceği, başarılı olabileceği türde bir mücadele değil. Bu gidişatı tersine çevirmek için ortak bir hareket başlatmalı, insanın doğa ile uyum içerisinde yaşadığı bir geleceği hep birlikte kurmalıyız. Bunun için şimdi her zamankinden daha çok tanışmaya, paylaşmaya ve dayanışmaya ihtiyacımız var" diye konuştu.BAŞARACAK GÜCÜMÜZ VE İRADEMİZ VARİklim değişikliğiyle mücadelenin öneminin son yıllarda oldukça iyi anlaşıldığını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, "Türkiye, Paris İklim Anlaşmasını imzalayarak 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini benimsedi. Hem Türkiye´nin hem de dünyanın bu mücadeleye hazır olduğunu düşünüyorum. Bu dünya hepimizin. Biz bunu başaracak güce ve iradeye sahibiz. Gençler ise bu mücadelenin ta kendisi" dedi.MUAZZAM BİR GENÇLİK DENEYİMİYeşil Gelecek İçin Avrupa Gençlik İttifakı Projesi Toplantısı´nın, iklim ve çevre hareketinde muazzam bir gençlik deneyimi olacağını düşündüğünü belirten Başkan Yılmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Gençlerin; kendi geleceklerini etkileyecek süreçlere aktif olarak dâhil edilmesi bu mücadeledeki enerjimizi yükseltecektir. Türkiye´nin en genç Büyükşehir Belediye Başkanı olarak daha sağlıklı ve güvenli bir geleceği inşa etmek için gençlerin; cesaretini, enerjisini, duyarlılığını ve dayanışma ruhunu doğru noktalara kanalize edebilmeleri noktasında her imkânı sunmaya gayret ediyorum" dedi. Yılmaz, gelecek için oldukça önemli olduğunu düşündüğü projeye Balıkesir olarak ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.GELECEĞİMİZ, DÜNYANIN GELECEĞİNE BAĞLICumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe ise insanoğlunun tabiatla arasındaki ilişkiyi bozduğunu ifade ederek iklim değişikliğiyle mücadelede aklın yanı sıra hislerin ve değerlerin de devreye girmesi gerektiğini vurguladı ve "Ortak geleceğimiz, dünyanın geleceğine bağlı" dedi. Açılış konuşmalarının ardından AB Türkiye Delegasyonu AB Politikaları Program Müdürü Tsvetana Stoycheva ve BM Türkiye Mukim Koordinatörü Vekili Alvaro Rodrıguez gençlere hitap etti. Alvaro Rodrıguez konuşmasında "Türkiye Paris Anlaşmasını onaylayarak yeşil büyüme odaklı kalkınmaya olan taahhüdünü güçlü bir şekilde yinelemiş oldu" dedi.E-PARLAMENTODA SÖZ GENÇLERİN`Daha Yeşil Bir Gelecek İçin Gençlik Buluşması´ oturumunda AB Türkiye Delegasyonu AB Politikaları Program Müdürü Tsvetana Stoycheva, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Vekili Alvaro Rodrıguez, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, proje kapsamında kurulan Gençlik E-Parlamentosunda gençlerin sorularını yanıtladı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit

2021-11-12 17:02:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.