Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

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Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 274 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Balıkesir ve İstanbul'da yaşayan 8 şüphelinin suç işlemek amacıyla örgüt kurarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Zanlıların adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 274 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı. Ekiplerce gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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