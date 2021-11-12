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Şehit ettiği polis memurunun silahını da alıp kaçmış

DHA

Şehit ettiği polis memurunun silahını da alıp kaçmış


Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Havran ilçesinde polis memuru Abdulkadir Güngör'ü (30) şehit eden Devrim Erdem'in (43) olay yerinden kaçarken şehit polisin silahını da aldığı öğrenildi. Öte yandan Edremit'te uyuşturucu tacirlerine yönelik 2 gündür düzenlenen operasyonlarda, 8 kişi daha gözaltına alındı.
Balıkesir´in Havran ilçesinde polis memuru Abdulkadir Güngör´ün şehit edildiği olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bursa´dan Balıkesir'in Edremit ilçesine uyuşturucu getirdiği tespit edilen şüphelilerin içinde bulunduğu 35 AAE 965 plakalı otomobil, 10 Kasım günü saat 18.00 sıralarında Havran ilçesinde polis ekiplerince durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler, otomobille Ebubekir Mahallesi'ne girdi. Şüpheliler, burada otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Polis memuru Abdulkadir Güngör, Devrim Erdem tarafından silahla açılan ateş sonucu vurularak, şehit edildi. Devrim Erdem'in polis memuru Güngör'ün silahını da alarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Olayın ardından emniyet güçlerinin uygulaması sırasında şüphelilerden Osman Eke, Eray Aykul ve eşi Meral Aykul aynı gece yakalandı. Devrim Erdem ise ertesi gün bir akaryakıt istasyonunda 38 FY 625 plakalı otomobilde jandarma tarafından yakalandı.
Edremit'te 2 gündür süren operasyonlarda ise uyuşturucu şebekesiyle irtibatlı olduğu belirtilen 8 kişi daha gözaltına alındı. Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör´ün tabancası da yapılan operasyonlar sırasında bulundu.
Gözaltındaki toplam 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-11-12 20:14:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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