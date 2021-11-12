Balıkesir'de gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) finans oluşumuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 1'i tutuklandı.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8 Kasımda Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün finans yapılanmasında sözde "mütevelli/esnaf heyeti"ne yönelik operasyonda Balıkesir il merkezi ve Burhaniye'de gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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