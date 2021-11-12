Dede torun kazada can verdi Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı dede ve torunu hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı dede ve torunu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre kaza, GönenBandırma karayolu üzerindeki Buğdaylı Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 21.00 sularında okulların tatile girmesiyle mahalledeki evine götürmek için Bandırma’dan gelen torununu bekleyen Karani Mimsar (70), minibüsten inen 10 yaşındaki torunu Tunay Mimsar ile karşıdan karşıya geçmek istedi. Bandırma’dan Gönen istikametine giden 34 JAV 65 plakalı araç aniden yola çıkan dede ve toruna çarptı. Feci kazada dede Karani Mimsar ve torunu Tunay Mimsar olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.