Balıkesir'de 'Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi' düzenlendi

BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´de `Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi´ ve Sümer Ezgü ile `Atatürk´ün Sevdiği Türküler´ programı düzenlendi. Atatürk´ü bir kez daha duyup, gördüklerini ve hissettiklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Efelerimizle, pehlivanlarımızla her zaman Kuvayı Millîye şehri olarak Atatürk´ün ilke ve inkılaplarına sahip çıkacağız" dedi.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi, Balıkesir Barosu, Balıkesir Ticaret Odası ve Ankara Olgunlaşma Enstitüleri iş birliğinde Avlu Kongre Kültür Merkezi´nde `Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi´ ve Sümer Ezgü ile `Atatürk´ün Sevdiği Türküler´ programı düzenlendi. Çok sayıda protokolün ve vatandaşın katılığı programda önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün kıyafetlerinden ilham alınarak hazırlanan Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi gerçekleştirildi ardından Sümer Ezgü ile Atatürk´ün Sevdiği Türküler konseriyle de Atatürk anıldı.`ATATÜRK´Ü ÇOK GÜZEL ANLATTILAR´Ankara Olgunlaşma Enstitüleri´ne teşekkür eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, defileden çok etkilendiğini ve kısa bir zaman içerisinde hem Atatürk´ün hayatını hem de giydiği kıyafetleri çok güzel anlattıklarını söyledi. Başkan Yılmaz "Cumhuriyet´imizin muhasır medeniyetler modeli ancak bu kadar güzel anlatılabilir. Ulu Önder Atatürk´ü ebediyete irtihalinin 83. yılında rahmetle minnetle ve şükranla anıyoruz" dedi.CUMHURİYET İLELEBET DEVAM EDECEKTİRSümer Ezgü ile Atatürk´ün Sevdiği Türküler konserini de dinleyen Başkan Yılmaz, "Atamız demiş ki `Gidip, Toros Dağları´na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.´ Ben de bu söze bir şey daha ekliyorum; Bir ilde harmandalı oynanıyorsa güreş de varsa Cumhuriyet ilelebet devam edecek demektir. Efelerimizle, pehlivanlarımızla her zaman Kuvayı Millîye şehri olarak Atatürk´ün ilke ve inkılaplarına sahip çıkacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez
2021-11-13 13:32:19
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