Burhaniye'de Tübitak 4006 Bilim Fuarı ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen Tübitak 4006 Bilim Fuarı ilgi gördü. Fuarın açılış kurdelesini kesen Kaymakam İlyas Memiş, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Bilim Sanat Merkezi Müdürü Murat Kırbıyık tarafından karşılanan Kaymakam İlyas Memiş, stantları dolaşarak projeleri inceleyip hazırlayan öğrencilerden bilgiler aldı. Kaymakam, özverili çalışmalarından ötürü proje hazırlayan öğrenciler ile emeği geçen öğretmenleri tebrik etti. Stantları gezen Kaymakam, proje sahibi öğrencilerden projeleri ile ilgili bilgi aldı. Bilim fuarı açılışına Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra, Kaymakam Adayı Merve Ayşe Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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