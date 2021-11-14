Ayvalık’ta sis ve puslu hava etkili oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sis ve pus etkili oldu.

Ayvalık’ta bazı balıkçı tekneleri sis nedeniyle denize açılamazken, deniz ulaşımında da olumsuzlukların yaşandığı bildirildi. Bazı vatandaşlar ise sisli havada bile Ayvalık’ın bir başka güzel olduğunu belirmesi dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan; Balıkesir merkez başta olmak üzere kent genelinde etkili olan sis dolayısıyla BalıkesirBursa, Balıkesirİzmir ve BalıkesirEdremit karayollarında görüş mesafesinin zaman zaman 40 metreye düşmesine rağmen karayolu ulaşımında herhangi bir aksamanın meydana gelmediği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.