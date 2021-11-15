Kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde kuyuya düşen ineği, itfaiye ekipleri çıkardı. Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde bulunan kuyuda ineği görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kuyuya düşen ineği çıkarabilmek için çalışma başlattı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kuyunun çevresini genişleten itfaiye ekipleri, halatla bağladıkları ineği itfaiye aracının vinciyle çekerek kurtardı. İnek sahibine teslim edildi.

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